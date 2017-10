MünchenSiemens will seine Arbeitnehmervertreter Insidern zufolge bei einem kurzfristig anberaumten Treffen über seine kriselnden Sparten Kraftwerkstechnik sowie Automatisierungs- und Antriebstechnik informieren. Bereits an diesem Donnerstag wollen Konzernmanager dem Wirtschaftsausschuss des Betriebsrats bei einem Treffen in München über die schwierige Lage beider Sparten berichten, wie zwei mit dem Vorhaben vertraute Personen am Mittwoch zu Reuters sagten. Informationen über konkrete Schritte des Konzerns werde es dort aber nicht geben, sagte einer der Insider. Arbeitnehmervertreter befürchten einen Abbau von tausenden Stellen.

Wegen anhaltend schlechter Geschäfte mit Ausrüstung für die Öl- und Gasindustrie wolle Siemens erneut zahlreiche Stellen streichen, hatte eine mit der Sache vertraute Person vor einer Woche zu Reuters gesagt. Betroffen seien die Sparten Kraftwerkstechnik, die zu den größten Umsatzbringern im Konzern zählt, sowie Automatisierungs- und Antriebstechnik.