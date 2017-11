ZürichDer Krebs-Immuntherapie Tecentriq des Schweizer Pharmakonzerns Roche winkt nach guten Testergebnissen ein Umsatzschub. In einer spätklinischen Studie der Phase III erwies sich die Arznei gegen Lungenkrebs als wirksam und erreichte eines von zwei Hauptzielen. In Kombination mit einer Chemotherapie und dem Roche-Mittel Avastin verringerte Tecentriq das Fortschreiten der Erkrankung bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinomen (NSCLC), wie der Pharmakonzern aus Basel am Montag mitteilte. Tecentriq empfiehlt sich damit als Erstbehandlung für die Krankheit. Das Medikament ist bereits für die NSCLC-Therapie zugelassen, allerdings nur, wenn zuvor andere Behandlungen keine Wirkung zeigten.

An der Börse lockten die Testergebnisse zahlreiche Investoren an. Die Roche-Genussscheine schnellten um fünf Prozent auf 241,50 Franken in die Höhe. Das Indexschwergewicht zeichnete damit maßgeblich verantwortlich für den kräftigen Anstieg des Schweizer Leitindex in einem verhaltenen internationalen Börsenumfeld. Für Auftrieb sorgten neben den Resultaten der IMpower150 genannten Tecentirq-Studie auch neue Testergebnisse für das erst in der vergangenen Woche zugelassenen Hämophilie-Medikament Hemlibra. Das Mittel erwies sich bei einer weiteren Patientengruppe als wirksam.