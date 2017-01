TokioDem angeschlagenen Industrieriesen Toshiba droht neues Ungemach. Im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal der Japaner verlangen Pensionsfonds von dem Konzern Schadenersatz in Höhe von umgerechnet 8,2 Millionen Euro, wie die im Auftrag der Fonds handelnde Treuhandbank Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp am Montag mitteilte. Eine entsprechende Klage werde vorbereitet. Insidern zufolge wollen zudem zwei weitere Geldhäuser gegen Toshiba vor Gericht ziehen. Mit der Klage wollen Pensionsfonds Verluste ausgleichen, die ihnen durch den Kursverfall der Toshiba-Aktien im Zuge des Bilanzskandals entstanden sind. Dutzende Anleger fordern deshalb von Toshiba bereits insgesamt gut 260 Millionen Euro Schadenersatz.