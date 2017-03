Eine weitere Hoffnung der Anleger ist die K+S-Kali-Mine Legacy in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Mit einer Jahreskapazität von 2,8 Millionen Tonnen Kaliprodukte soll Legacy, zu deutsch „Vermächtnis“, das Wachstum im Düngemittelgeschäft maßgeblich vorantreiben. Doch das Projekt kämpft mit Rückschlägen. So ist vergangenen Juli ein 28 Meter hoher Prozessbehälter bei Routine-Tests umgestürzt und hat laut K+S „erheblichen Sachschaden“ ausgelöst. Laut Zeitplan von K+S soll die Mine im zweiten Quartal die Salzförderung aufnehmen.

Hoffnung stecken die Kasseler auch in den Bau einer sogenannten Kainit-Kristallisations-Flotations-Anlage, kurz KKF. Mit dieser Aufbereitungsanlage für Salzabfälle könnte das Entsorgungsproblem im K+S Kalibergwerk Werra im hessisch-thüringischen Grenzgebiet entschärft werden. So musste das Unternehmen im vergangenen Jahr regelmäßig Beschäftigte in dem Bergwerk in Kurzarbeit schicken, weil das Unternehmen seine Abfälle aus der Kaliproduktion nicht hinreichend entsorgen konnte und die Produktion stoppen musste. Ob die KKF-Anlage wie geplant 2018 in Betrieb gehen kann, dürfte Anleger deshalb brennend interessieren.