FrankfurtProduktionseinschränkungen in seinem größten Kali-Werk und der Rückgang der Kalipreise haben K+S im vergangenen Jahr schwer zugesetzt. 2016 brach der operative Gewinn (Ebit I) auf 229 Millionen von 782 Millionen Euro im Jahr davor ein, wie der Salz- und Düngemittelhersteller am Donnerstag mitteilte. Im vierten Quartal schrieb das Kasseler Unternehmen im Geschäftsbereich Kali- und Magnesiumprodukte sogar erneut rote Zahlen.

„2016 war ein schwieriges Jahr“, sagte Finanzchef Burkhard Lohr in einer Videobotschaft. 2017 soll aber die Erholung bringen. Die Preise für Kali, einer der Hauptbestandteile von Düngemitteln, stiegen wieder und der Absatz sollte in beiden Geschäftsbereichen zulegen. Der Vorstand erwartet, dass Umsatz und Ergebnis „spürbar“ über den Vorjahreswerten liegen dürften. Weitere Produktionseinschränkungen in längeren Perioden von Niedrigwasser in der Werra könnten jedoch zu erheblichen Abweichungen führen.