WinnipegHöhere Preise und ein gestiegener Absatz auf dem Kalimarkt haben Kanadas größtem Düngemittel-Hersteller Potash kräftig die Kasse gefüllt. Die Konzerngewinn schnellte im zweiten Quartal um 66 Prozent auf 201 Millionen Dollar in die Höhe, wie der Wettbewerber der Kasseler K+S am Donnerstag mitteilte. Potash setzte von April bis Juni 1,1 Milliarden Dollar um - ein Anstieg von 6,4 Prozent. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der Börsianer. Die an der US-Börse gelistete Potash-Aktie gewann vorbörslich mehr als drei Prozent.