FrankfurtDer Salz- und Düngemittelhersteller K+S will seine beiden Geschäftsfelder Kali und Salz integrieren und hat sich auf neue Ergebnisziele festgelegt. Künftig soll der Konzern auf Kundensegmente wie Agrar oder Industrie statt auf die beiden großen Produktgruppen ausgerichtet werden, wie K+S am Montag mitteilte. Das Unternehmen hatte auf der Hauptversammlung im Mai angekündigt, seine Strategie auf den Prüfstand zu stellen. Vorstandschef Burkhard Lohr wollte vor allem für eine Aufwertung des Salzgeschäfts sorgen. An der Börse war wiederholt über einen Börsengang der Salzsparte spekuliert worden. Doch Reuters hatte in der vergangenen Woche von Insidern erfahren, dass ein solcher Schritt nicht zu den Plänen gehöre.