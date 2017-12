Es ist eine Binse, dass der Abbau von Rohstoffen nicht ohne massive Eingriffe in die Natur zu haben ist. Wer sich beim Kalisalzbergwerk von K+S im hessisch-thüringischen Grenzgebiet umsieht, merkt das deutlich: Die Salzabfälle türmen sich dort so hoch, dass das lokale Tourismusbüro sogar Bergtouren auf die Salzberge anbietet. Die idyllische Werra ist von den Salzabfällen des Konzerns so getränkt, dass si an manchen Abschnitten einer Lauge gleichkommt. Und unter der Erde schlummern Millionen von Kubikmetern Salzabfall, die K+S und seine Vorgänger dort jahrzehntelang entsorgt haben. Wenig verwunderlich, dass die zwischen diesen Abfällen liegende Gemeinde Gerstungen um ihr Trinkwasser bangt.

Was die früheren K+S-Manager dabei übersehen hatten, war der Bewusstseinswandel, der Deutschland in Zeiten der Energiewende längst erfasst hatte. In einem Land, in dem jeder Rotmilan protokolliert wird, der in ein Windrad gerät, werden auch Hunderte Meter hohe Berge aus Salzabfall und Salzabfälle unter der Erde nicht mehr so einfach hingenommen. Und das ist auch gut so. Denn eine mögliche Verunreinigung des Trinkwassers ist eben kein Kavaliersdelikt, sondern eine schwere Straftat. Alleine die Möglichkeit, dass eine solche bestehen könnte, muss in einem Konzern sämtliche Alarmglocken schrillen lassen.