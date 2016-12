DüsseldorfNach der RWE-Ökostromtochter Innogy will nun auch Eon den Geschäftsbereich Elektromobilität ausbauen. Der Konzern habe hierzu eine neue Einheit gegründet, teilte Eon am Dienstag mit. Ziel sei der Auf- und Ausbau der Ladeinfrastruktur in Europa. „Wir glauben fest an die Zukunft der Elektromobilität und das enorme Wachstumspotenzial, das damit einhergeht“, sagte Vorstandsmitglied Karsten Wildberger.

Eon betreibt bereits in Dänemark, einem der am weitesten entwickelten E-Mobility-Märkte Europas, rund 2500 Ladestationen. Mit knapp 300.000 Ladevorgängen im Jahr 2016 sei der Konzern Marktführer in dem Land. Seit Oktober baut Eon auch in Großbritannien und Schweden ein Ladenetz auf. In Deutschland bietet der Konzern Unternehmen und Kommunen Ladesäulen zum Kauf oder als Pachtmodell an.