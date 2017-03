ParisDie Herstellung von Zement wirbelt ordentlich viel Staub auf. Aber nicht die Produktionstechnik, sondern das Verhalten des „neuen Leaders für eine neue Welt“, so der eigene Claim, erregt derzeit die Öffentlichkeit in Frankreich. Das aus der Fusion von Lafarge und Holcim entstandene Unternehmen ist dabei, seinen Ruf zu verspielen. Zwei Fälle tragen dazu bei: Die Zahlung von Geldern an Dschihadisten in Syrien und die mögliche Beteiligung am Bau von Donald Trumps Mauer an der Grenze zu Mexiko.

Was die Mauer angeht, hatte Lafarge-Holcim-Chef Eric Olsen im Interview mit AFP gesagt, er sei „an allen Infrastrukturprojekten in den USA interessiert“, die Gruppe wolle sich an allen beteiligen und verfolge keine politischen Ziele. Er distanzierte sich damit von der Stellungnahme seines irischen Konkurrenten CRH, der klar gemacht hat, dass er keinen Zement für Trumps Mauer liefern wird.