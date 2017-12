Lafarge habe rund 13 Millionen Euro an die Terrororganisation bezahlt haben, sagten Anwälte der Menschenrechtsorganisation Sherpa.

ParisDie Menschenrechtsorganisation Sherpa wirft der französischen Vorgängerfirma Lafarge des Zementkonzerns Lafarge-Holcim vor, bewaffnete Gruppen in Syrien finanziell unterstützt zu haben. Lafarge habe rund 13 Millionen Euro bezahlt, sagten Anwälte der Menschenrechtsorganisation am Dienstag in Paris.

Die Zahlungen hätten bis deutlich nach der Schließung des Werks im syrischen Jalabiya im September 2014 gedauert. Ein großer Teil des Geldes sei direkt in die Taschen des Islamischen Staates geflossen. Die Anwälte beriefen sich dabei auf Angaben der untersuchenden Staatsanwälte und auf einen internen Bericht, den die Anwaltskanzlei Baker and McKenzie für Lafarge erstellt hat.