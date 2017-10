ZürichDer Schweizer Zementproduzent LafargeHolcim bekommt überraschend eine neue Finanzchefin. Geraldine Picaud übernehme die Funktion am 1. Februar 2018 von Ron Wirahadiraksa, wie der Weltmarktführer am Montag mitteilte. Wirahadiraksa werde das Unternehmen verlassen. Sein Abgang habe jedoch nichts mit den Vorwürfen zu tun, der Konzern habe kursrelevante Informationen zum Geschäftsverlauf nur einer beschränkten Zahl von Analysten vorgelegt, sagte ein Sprecher des Unternehmens.

Nach einem Treffen von Wirahadiraksa mit Analysten Ende September in London war die LafargeHolcim-Aktie eingebrochen. Einem der Teilnehmer zufolge hatte der Finanzchef mit Blick auf das Umfeld in Schlüsselmärkten einen vorsichtigen Ton angeschlagen. Ein LafargeHolcim-Sprecher hatte erklärte, bei dem Anlass sei nichts gesagt worden, was nicht auch schon vorher bekannt gewesen wäre.