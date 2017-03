NürnbergDer Kabel- und Bordnetze-Hersteller Leoni will die Rückschläge der zwei vergangenen Jahre hinter sich lassen. Vorstandschef Dieter Belle äußerte sich am Donnerstag in Nürnberg zuversichtlich, „2017 wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren“. Er kündigte einen Umsatzanstieg von etwa fünf Prozent auf rund 4,6 Milliarden Euro an. Der operative Gewinn (Ebit) des Zulieferers soll zwischen 180 und 200 Millionen Euro liegen.

2016 hatten ein Betrugsfall in Millionenhöhe und die teure Sanierung der Bordnetzesparte Leoni die Hälfte des Gewinns gekostet; das Ebit sackte auf gut 78 Millionen Euro ab. Laut Finanzvorstand Karl Gadesmann bekommt der Konzern für den Betrugsfall fünf Millionen Euro von der Versicherung; weitere Ansprüche werden demnach noch geklärt.