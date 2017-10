MünchenNach einer teilweise turbulenten Übergangszeit entlässt Siemens die Ex-Tochter Osram nun ganz in die Unabhängigkeit. Am Mittwochabend verkündete der Technologiekonzern den Verkauf seiner fast kompletten Restbeteiligung. Der Erlös aus dem Verkauf von 17,34 Prozent der Osram-Anteile dürfte laut Branchenschätzungen bei etwa 1,2 Milliarden Euro liegen. Nur für die Bedienung einer Optionsanleihe wird Siemens noch eine geringe Anzahl behalten.

Der Schritt war schon seit einiger Zeit erwartet worden. Für Siemens gehören die Lichtaktivitäten nicht mehr zum Kerngeschäft, darum hatte man die Tochter vor vier Jahren an die Börse geschickt. Für den Übergang blieb Siemens erst einmal noch Ankeraktionär. Allerdings war das Verhältnis zu Konzernchef Olaf Berlien zwischenzeitlich schwer gestört. Als dieser einen Strategieschwenk in Form einer Milliardeninvestition in Malaysia verkündete, brach der Aktienkurs zwischenzeitlich ein. Siemens votierte auf der Hauptversammlung 2016 im Streit um die richtige Strategie sogar gegen Berliens Entlastung. Ein höchst ungewöhnlicher Schritt.