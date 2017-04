FrankfurtDer Lichttechnikkonzern Osram will seine Einkaufstour fortsetzen und könnte dafür auch etwas tiefer in die Tasche greifen. "Es ist durchaus möglich, dass wir uns Unternehmen bis 500 Millionen Euro Akquisitionsvolumen anschauen", sagte Finanzvorstand Ingo Bank im Interview mit der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe). Finanziell könne Osram eine Übernahme in dieser Größenordnung stemmen, da die Bilanz stark sei und man aus dem Verkauf der Glühbirnensparte Ledvance 500 Millionen Euro vor Steuern erhalte. Konkrete Pläne für einen solchen großen Zukauf gebe es derzeit allerdings nicht. "Wir machen jetzt aber nicht den Fehler, etwas zu kaufen, nur weil wir es könnten."