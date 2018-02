Anders als geplant soll die Sparte Anlagenbau nun doch integrierter Bestandteil des Münchner Gasekonzerns bleiben. Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus Unternehmenskreisen. Bei Verhandlungen über ihre Fusion hatten sich Linde und US-Konkurrent Praxair darauf verständigt, für den Anlagenbau ein Carve out, also eine rechtliche Verselbstständigung, anzustreben. Diese ist auch in der Fusionsvereinbarung festgeschrieben. „Aldo Belloni will den Carve out aber nicht mehr“, heißt es jetzt in Konzernkreisen. Der Linde-Chef versuche, die Sparte im Konzern zu halten.

Der Anlagenbau steuerte 2016 2,35 Milliarden Euro zum Linde-Gesamtumsatz von 17 Milliarden Euro bei. Gegenüber 2015 waren Umsatz und Ergebnis der Sparte um fast zehn Prozent geschrumpft. Die Geschäftszahlen für 2017 wird Linde am 8. März vorlegen. Der Anlagenbau, heißt es in Unternehmenskreisen, habe sich mit dem Ölpreis deutlich erholt.