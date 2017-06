Synergien im Umfang von jährlich gut einer Milliarde Euro bringe der Merger, haben die Strategen bei Linde und Praxair ausgerechnet. Und in der Tat: Auf den ersten Blick ergänzen sich Linde und Praxair perfekt. Die Münchner sind stark in Europa und Fernost, Praxair dominiert auf den amerikanischen Märkten. Der fusionierte Konzern, die neue Nummer Eins unter den Herstellern von Industriegasen, dürfte eine enorme Marktmacht entfalten – mit der Gefahr großer Abhängigkeit der Kunden von dem neuen Giganten.

Darum werden sich die Kartellbehörden den Deal nun genau ansehen. Da steht jetzt viel Kleinarbeit auf dem Programm. Als sicher gilt, dass Linde beträchtliche Teile seiner US-Aktivitäten wird verkaufen müssen. Die Rede ist von Umsatzanteilen in Milliardenhöhe. Die Münchner haben in den vergangenen Jahren ihr Engagement vor allem am Golf von Mexiko kräftig ausgebaut, haben Luftzerlegungsanlagen gebaut und den Vertrieb erweitert. Der französische Rivale Air Liquide dürfte an der einen oder anderen Stelle beherzt zugreifen.