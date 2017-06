Auch für Steve Angel dürften die vergangenen Tage alles andere als entspannt gewesen sein. Zehn Stunden diskutierte der Linde-Aufsichtsrat am Donnerstag dieser Woche, eher das Kontrollgremium sein Plazet für die Fusion mit dem US-Konzern Praxair gab – ein nervenaufreibender Prozess. Am Freitag in aller früh ist Angel dann zusammen mit Linde-Chef Aldo Belloni nach Pullach zu einem Townhall-Meeting mit Linde-Mitarbeitern gefahren. In der Stadt nahe München betreibt der Gasekonzern eine große Fertigung der Anlagenbau-Sparte.

Jetzt, am späten Freitagvormittag, sitzt der Praxair-Chef entspannt im Münchner Edelhotel Vier Jahreszeiten. Der Amerikaner trägt eine eisgraue Krawatte zum ebenso eisgrau und akkurat gescheitelten Haar. Der Saal ist in blaues, weißes und grünes Licht getaucht, die Farben von Linde und Praxair. Es sei eine „offene und sachliche“ Diskussion mit den Linde-Mitarbeitern in Pullach gewesen, versichert der Amerikaner und fügt hinzu: „Es gibt, was mich angeht, keine geheime Agenda.“