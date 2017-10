Dass institutionelle Aktionäre so früh ihre Papiere einreichen, ist ungewöhnlich. Meistens warten sie bis zur letzten Minute, um nicht eine mögliche bessere Alternative zu verpassen. Linde-Chef Aldo Belloni bangt aber vor allem um die Aktien der Kleinaktionäre. Sie halten nach Unternehmensschätzungen rund 22 Prozent der Anteile. 10 bis 13 Prozent liegen in Indexfonds, die die Aktien meist erst dann abgeben dürfen, wenn die nötigen Hürden übersprungen sind.

MünchenDer Münchner Industriegase-Konzern Linde kommt der Fusion mit Praxair näher. Zwei Wochen vor dem Ablauf der Frist hat ein Drittel der Linde -Aktionäre seine Anteilsscheine in Papiere der fusionierten Linde plc getauscht. Das sind exakt 33,21 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bis zum 24. Oktober braucht Linde eine Umtauschquote von 75 Prozent, damit der fast 70 Milliarden Euro schwere Zusammenschluss zustande kommt.

Die Kleinaktionärsvereinigung DSW rät den Anteilseignern von einem Umtausch ihrer Papiere ab. „Wir sind der Meinung, dass das Angebot für die Linde-Anteilseigner nicht einmal attraktiv ist. Es fällt schlicht zu niedrig aus“, hatte Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler am Montag erklärt. Die Linde-Aktionäre sollen für jeden ihrer Anteilsscheine 1,54 Aktien der Linde plc erhalten, in der die Linde AG und ihr US-Rivale Praxair aufgehen sollen. „Warum sollte ein Linde-Anteilseigner seine Papiere tauschen, wenn ihm dafür faktisch nur der aktuelle Börsenwert geboten wird?“ erklärte DSW-Vizepräsidentin Daniela Bergdolt. Dabei sei die Praxair-Kursfantasie weitgehend ausgereizt. „Linde bringt so viel mehr an Werten in diese Fusion ein. Das müsste berücksichtigt werden.“