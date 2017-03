Wenn Aldo Belloni am heutigen Vormittag in München die Bilanz des Linde-Konzerns für das Jahr 2016 präsentiert, dürfte sich das Interesse an dem Zahlenwerk in engen Grenzen halten – es gibt dieses Mal wichtigere Themen zu besprechen. So wird sich der Vorstandschef des Münchner Gaseherstellers vor allem vielen – auch unangenehmen – Fragen zu den Fusionsplänen seines Unternehmens stellen müssen.

Als „Zusammenschluss unter Gleichen“ versuchen die Münchner den Investoren und Mitarbeitern die geplante 60-Milliarden-Euro-Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair schmackhaft zu machen. Käme der von Belloni, vor allem aber von Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle forcierte Merger zustande, entstünde der mit Abstand größte Anbieter von Industriegasen. Das neue Unternehmen würde weit vor Branchenprimus Air Liquide aus Frankreich rangieren. Und trotzdem: Die Kritik an dem geplanten transatlantischen Deal wächst praktisch mit jedem Tag, und das Störfeuer kommt von immer neuen Seiten.

Die jüngste Front eröffnete gerade die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). In einem Brief an Reitzle und Belloni kündigt die DSW an, die Tagesordnung der Linde-Hauptversammlung am 10. Mai ändern zu wollen: Entgegen der bisherigen Planungen sollten die Linde-Aktionäre auch über die Fusion mit den Amerikanern abstimmen dürfen. „Die mit der Fusion verbundenen Veränderungen wären dramatisch. Da es an die Struktur des Unternehmens geht, kann es nicht sein, dass eine Entscheidung von solcher Tragweite komplett an den Aktionären vorbei getroffen wird“, sagt DSW-Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler. Bisher ist nur vorgesehen, dass die Praxair-Anteilseigner über den Zusammenschluss abstimmen. Bis Anfang Mai wollen beide Seiten den Deal ausverhandelt haben.