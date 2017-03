Um die Genehmigung der Kartellbehörden für den geplanten Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Praxair zu erhalten, wird der Münchner Linde-Konzern Teile seiner US-Aktivitäten verkaufen müssen. In Beraterkreisen ist von einem Desinvestitionsbedarf in Milliardenhöhe die Rede. Zuerst hatte die „Wirtschaftswoche“ darüber berichtet.

Beim Geschäft mit Industriegasen kommt Linde in den USA auf einen Umsatz von rund zwei Milliarden Dollar und beschäftigt in dem Segment etwa 6.000 Mitarbeiter. Die größten Standorte befinden sich in den Bundesstaaten New Jersey und Texas. Nach Berechnungen von Analysten hat Linde in den USA bei Industriegasen einen Markanteil von 22 Prozent, Praxair kommt auf 27 Prozent.