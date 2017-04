MünchenDie IG Metall ruft die Linde-Belegschaft zu Protesten gegen die geplante Fusion mit dem Rivalen Praxair auf. Es sei für den 27. April ein europaweiter Aktionstag geplant, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Am Tag darauf will der Industriegasekonzern seine Bilanz für das erste Quartal vorlegen. Die Arbeitnehmervertreter wehren sich vehement gegen den geplanten Zusammenschluss. Im Aufsichtsrat wollen sie geschlossen gegen die Fusion stimmen. Die Fronten sind verhärtet: Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle hatte angekündigt, die Fusion zur Not mit seinem doppelten Stimmrecht im Aufsichtsrat durchzusetzen.

Damit läuft es auf einen Showdown in der entscheidenden Sitzung des Aufsichtsrats am 3. Mai hinaus. Reitzle hatte mit seiner Ankündigung, die Fusion auf Biegen und Brechen durchzusetzen, Bayerns IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler gereizt. Der Gewerkschafter zog den Manager öffentlich in Zweifel. „Mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, ist das Gegenteil von Mitbestimmung. Das sollte Herr Reitzle wissen“, hatte Wechsler am Donnerstag erklärt.