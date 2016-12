Am Dienstag nun einigten sich beide Seiten auf ein Eckpunktepapier für die Fusion. Die neue Holding soll einem „neutralen“ Mitgliedsland des Europäischen Wirtschaftsraums sitzen, der Vorstandschef in den USA. Das Bewertungsverhältnis liegt bei 50:50.

Angesichts der schwierigen Ausgangslage kann sich das Ergebnis für Reitzle zumindest sehen lassen – was übrigens auch den Arbeitnehmervertretern zu verdanken ist. Zwar wird der neue Konzern de facto zu großen Teilen aus den USA heraus geführt werden. Das kommt nicht überraschend, schließlich ist nicht nur Reitzle davon überzeugt, dass Praxair glänzend geführt wird.

Doch versinkt der Standort München nicht in der Bedeutungslosigkeit. Linde soll die Hälfte der Vorstände stellen, einige Funktionen sollen von München aus geführt werden. In den nächsten Jahren wird es zudem in Deutschland keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Und manch einer wird sich freuen, dass der Traditionsname Linde erhalten bleibt.

Die Entscheidung für die Fusion ist auch aus deutscher Sicht grundsätzlich nachvollziehbar. Im Gasegeschäft spielen Größeneffekte eine wichtige Rolle. Mit Praxair und Linde schließen sich zwei starke Partner zusammen, die sich vor allem regional gut ergänzen. Das lässt hoffen, dass die Integration gelingt.

Eine Garantie gibt es dafür allerdings nicht. Schon viele Unternehmen haben die kulturellen Unterschiede zwischen den USA und Deutschland unterschätzt. Daimler-Chrysler ist nur der bekannteste Fall einer „Hochzeit im Himmel“, die mit Tränen endete.