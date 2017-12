StuttgartDer Lastwagenhersteller Daimler hat 2017 von guten Geschäften in Nordamerika und Asien profitiert. Für das zu Ende gehende Jahr rechnet das Unternehmen voraussichtlich mit 465.000 verkauften Lastwagen, wie Spartenchef Martin Daum am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Das sei deutlich mehr als zu Jahresbeginn erwartet. Im vergangenen Jahr seien weltweit insgesamt rund 415.100 Nutzfahrzeuge an die Kunden gegangen.

Die endgültigen Absatzzahlen will das Unternehmen Anfang Februar anlässlich der Bilanzpressekonferenz veröffentlichen. Von Januar bis November diesen Jahres legten die Verkäufe um 12 Prozent auf 422.500 Fahrzeuge zu.