Neu-Delhi/WashingtonAngesichts des Regierungswechsels in Washington befürchtet der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin offenbar, dass die Pläne für seine Kampfflugzeug-Produktion in Indien in Gefahr sind. Das Unternehmen sei sich bewusst, dass die Regierung von Präsident Donald Trump derartige Programme prüfen wolle, erklärte Lockheed am Donnerstag. Dies wolle man unterstützen, damit jeder größere Vertrag mit den Schwerpunkten der US-Politik übereinstimme.

Lockheed montiert die F-16, die aus den 1970er-Jahren stammt, bisher im texanischen Fort Worth und will das Werk künftig für die modernere F-35 nutzen. Das Unternehmen hofft darauf, an Indien Hunderte F-16 verkaufen zu können. Die Montage ist in dem Schwellenland geplant. Trump hat etliche Unternehmen kritisiert, die ihre Produktion in Länder mit niedrigeren Löhnen verlagern und die Waren dann in den USA verkaufen. Der Fall Lockheed ist aber anders: Der Konzern will den indischen Standort nur nutzen, um die Maschinen für die dortige Luftwaffe zu bauen.