In den nächsten fünf Jahren will Lonza seine Rendite deutlich steigern. Nach positiven Halbjahreszahlen verkündete der Pharmazulieferer die neuen Mittelfristziele. An der Börse schießt die Aktie nach oben.