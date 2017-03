GarbsenDer schwächelnde Maschinenbauer LPKF sieht für 2017 Licht am Ende des Tunnels: Nach dem zweiten Verlustjahr in Folge peilt der niedersächsische Spezialist für Lasersysteme im laufenden Geschäftsjahr wieder einen Gewinn an. Vor Steuern und Zinsen (Ebit) solle eine Marge von 1 bis 5 Prozent erreicht werden, teilte LPKF in Garbsen bei Hannover am Mittwoch mit.

Im vergangenen Geschäftsjahr stieg das operative Minus auf 6,8 Millionen Euro. Grund seien außerplanmäßige Wertberichtigungen. Dabei ging es um das enttäuschend laufende Geschäft mit Laser-Direkt-Strukturierung, die Leiterbahnen direkt auf Elektrogeräte wie Smartphones brennt. Ohne Sondereffekte hätte das operative Ergebnis 0,4 Millionen Euro erreicht.