Der milliardenschwere Auftrag zum Bau von fünf Korvetten für die Bundeswehr hat eine entscheidende Hürde genommen. Lürssen und Thyssenkrupp einigten sich mit dem bisherigen Rivalen German Naval Yards nach Angaben aus Industriekreisen auf eine Zusammenarbeit.

German Naval Yards solle in das bestehende Konsortium aus Lürssen und Thyssenkrupp aufgenommen werden und 15 Prozent des Gesamtumsatzes als Arbeitspaket erhalten, sagte ein mit dem Vorgang befasster Industrievertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Das Kartellamt müsse diese Kooperation noch prüfen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages solle am 21. Juni über die Vergabe des ursprünglich mit 1,5 Milliarden Euro dotierten Auftrages entscheiden. Wie hoch der Preis für die Korvetten am Ende sein wird, war zunächst unklar. Das Verteidigungsministerium begrüßte die Einigung.