New YorkWer kennt nicht die Geschichte vom Ikarus, der mit Hilfe von Vogelfedern aus dem Gefängnis in Kreta floh? Der zu nah an die Sonne flog und ins Meer zu stürzte? Viele aber werden nichts mit dem Namen Daidalos aus der griechischen Mythologie anfangen können. Das war der Vater von Ikarus, der ihn vergeblich vor dem Höhenflug warnte und selbst wohlbehalten auf einer anderen Insel landete.

Die Wahl des Projektnamens „Daidalos“ war verständlich, als in den Achtziger Jahren MIT-Studenten und Professoren ein mit Muskelkraft angetriebenes Fluggeräte bauten. Das Projekt war die Keimzelle für Aurora,