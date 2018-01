Heinrich Hiesinger verfügt über eine selten gute Gabe: Je mehr Druck, desto ruhiger und gelassener wirkt der Top-Manager. Seit 2011 führt der 57-Jährige den Essener Industrieriesen Thyssenkrupp. Von Tag eins im Quartier an der Altenessener Straße ist der Druck auf den Ex-Siemens-Manager nicht weniger geworden – im Gegenteil.

Jetzt, wo die lang erkämpfte Stahlfusion mit dem indischen Wettbewerber Tata so gut wie geschafft ist, erhöht Großinvestor Cevian den Druck massiv auf den Vorstand. Die Schweden sind mit 15 Prozent nach der Krupp-Stiftung zweitgrößter Thyssenkrupp-Investor. Vor der Hauptversammlung am Freitag fordert Cevian erneut einen radikalen Umbau des Konzerns. Das, was Hiesinger in den vergangenen Jahren bei Thyssenkrupp geschafft hat, reicht ihnen nicht. Cevian will endlich mehr Rendite für das eingesetzte Kapital sehen. Schnelle Kursgewinne sind zu erreichen, wenn der Konzern zerschlagen wird. Die Einzelteile, ist sich Cevian sicher, seien mehr Wert als das Konglomerat.