Knapp 70 Prozent der Unternehmen und Institutionen in Deutschland sind nach Angaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in den Jahren 2016 und 2017 Opfer von Cyber-Angriffen geworden. In knapp der Hälfte der Fälle seien die Angreifer erfolgreich gewesen. Dabei hätten sie sich etwa Zugang zu IT-Systemen verschaffen können, die deren Funktion beeinflussten oder Internet-Auftritte von Firmen manipulierten, teilte das BSI am Mittwoch als Ergebnis seiner Cyber-Sicherheits-Umfrage 2017 mit, an der rund 900 Unternehmen und Institutionen teilnahmen.

Jeder zweite erfolgreiche Angriff führte demnach zu Produktions- oder Betriebsausfällen. Hinzu seien häufig noch Kosten für die Aufklärung der Vorfälle und die Wiederherstellung der IT-Systeme sowie Reputationsschäden gekommen.