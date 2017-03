DüsseldorfDer unter Druck geratene Apple-Zulieferer Manz will in diesem Jahr aus der Verlustzone kommen. Die strategische Partnerschaft im Solarbereich mit Großaktionär Shanghai Electric, ein volles Auftragsbuch und Kosteneinsparungen sollten dazu führen, 2017 wieder profitabel zu werden, teilte Firmenchef Dieter Manz am Dienstag mit. 2016 hatten dem Spezialmaschinenbauer Auftragsstornierungen und -verschiebungen die Bilanz verhagelt.

Bei einem Umsatzplus von vier Prozent auf 231 Millionen Euro verbuchte Manz operativ einen Verlust (Ebit) von 36,7 (Vorjahr: minus 58,2) Millionen Euro. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag das Minus bei 22,5 (minus 41,9) Millionen Euro. Ursprünglich hatte Manz zumindest auf Ebitda-Basis einen Gewinn einfahren wollen.