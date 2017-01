ReutlingenDer angeschlagene Maschinenbauer Manz hat einen Großauftrag aus China an Land gezogen. Es seien Solar-Produkte für 263 Millionen Euro bestellt worden, deren Installation 2018 abgeschlossen sein soll, teilte Manz in Reutlingen mit. Zum Vergleich: In einem ganzen Jahr (2015) machte Manz Gesamtumsätze von 220 Millionen Euro.

Die Stromkapazität der Solarmodule liegt den Angaben zufolge bei 350 Megawatt. Es geht um die sogenannte CIGS-Technologie, bei der Sonnenenergie auf sehr dünnen Schichten zu Energie gewandelt wird. Die Installation beginne noch dieses Jahr und werde 2018 abgeschlossen sein. Der größte Auftrag der Manz-Firmengeschichte kommt hauptsächlich von der Shanghai Electric Group, die 2016 bei Manz eingestiegen war, und einer anderen chinesischen Firma.