New YorkMarillyn Hewson ist eine Seltenheit in der Rüstungsbranche. Als erste Frau führt sie seit 2013 Lockheed Martin, einem der führenden Anbieter von Kanonen, Raketen und Jets aller Art. In mehr als drei Jahrzehnten stieg sie im Unternehmen auf, setzte sich in einer Männerwelt durch.

Der neuste Mann, der sich ihr in den Weg stellt, war Donald Trump. Schon am vergangenen Dezember kritisierte er in einem Fernsehinterview das Kampfflugzeug F-35: „Wenn sie sich das F-35-Programm ansehen, mit seinen hunderten von Milliarden Dollar, es ist außer Kontrolle“. Um ganz sicher zu gehen, dass jeder die Kritik mitbekommt, schrieb der 70-Jährige am nächsten Morgen auf Twitter: „Milliarden können bei Militärausgaben eingespart werden“. Die Kritik schüttelte F-35-Hersteller Lockheed durch, das an der Börse damals mehr als drei Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung einbüßte.