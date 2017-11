EssenDie Hersteller von Bergbaumaschinen haben den jahrelangen Abwärtstrend gestoppt. „Weil unser Abnehmer, die Rohstoffindustrie, in nicht wenigen Bereichen wieder gute Geschäfte und damit auch angemessene Gewinne machen, blicken wir, auch was die Jahre 2018 und 2019 anbelangt, durchaus optimistisch in die Zukunft“, sagte Michael Schulte Strathaus, Vorsitzender des Branchenverbandes Mining im VDMA, am Donnerstag in Essen.

Erstmals seit vier Jahren sei 2017 mit Stagnation zu rechnen und in den kommenden Jahren dann mit Zuwächsen. Grund seien die seit dem vierten Quartal 2016 wieder anziehenden Auftragseingänge aus dem Ausland. In den ersten neun Monaten legten die Order um 38 Prozent zu. Bis sich die Bestellungen aber in den Umsätzen widerspiegelten, könnte ein Jahr vergehen, sagte Schulte Strathaus.