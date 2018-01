Die deutschen Maschinenbauexporte in den Iran stiegen in den ersten neun Monaten 2017 um 28,5 Prozent auf 608 Millionen Euro.

FrankfurtDie Protestwelle im Iran hat dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) zufolge bislang keine Folgen auf die Wirtschaftsbeziehungen. Bereits erteilte Aufträge aus dem Iran würden vertragsgemäß erfüllt, sagte VDMA-Außenwirtschafschef Ulrich Ackermann am Donnerstag. Wie die Auftragsentwicklung künftig aussehe, bleibe allerdings abzuwarten. „Man kann derzeit nicht abschließend beurteilen, ob die iranische Wirtschaft wegen der innenpolitischen Lage ihre Investitionen zurückfährt oder aufschiebt“, sagte Ackermann.

Die deutschen Maschinenbauexporte in den Iran stiegen in den ersten neun Monaten 2017 um 28,5 Prozent auf 608 Millionen Euro. „Dies läuft für deutsche Maschinenexporte auf ein Gesamtvolumen von etwa 900 Millionen Euro für 2017 hinaus, was angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen ein respektables Ergebnis wäre“, sagte der Iran-Experte des VDMA, Klaus Friedrich.