Der britische Rüstungskonzern BAE Systems will einem Medienbericht zufolge mehr als 1000 Arbeitsplätze in der Produktion streichen. Der Abbau werde noch diese Woche angekündigt, berichtete der Sender Sky News am Montag. Der Schritt betreffe vor allem das Werk im nordenglischen Warton. Dort wird das Kampfflugzeug Eurofighter gefertigt. BAE hat die Produktion des Jets bereits gedrosselt. Das Unternehmen wartet auf einen Großauftrag Saudi-Arabiens.

Zuletzt hatte das Emirat Katar 24 Eurofighter bestellt. Für den Kampfflieger, der ein gemeinsames Projekt der Unternehmen BAE, Airbus und Finmeccanica ist, gab es in diesem Jahr weniger Orders als für den Rivalen Rafale, den der französische Konzern Dassault Aviation produziert.