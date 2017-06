Und was sind die Gründe dafür, dass Medikamente nicht mehr zu bekommen sind? Erhöhter Bedarf und vermehrte Nachfrage. Sehr oft auch Produktionsausfälle. In diesem Markt gibt es immer mehr Monopole, für viele Wirkstoffe gibt es mittlerweile nur noch ein oder zwei Hersteller weltweit. Das ist aus unserer Sicht sehr gefährlich. Wenn es da ein Problem in der Produktion gibt, ist das Medikament sofort knapp. Und dabei ist auch nicht entscheidend, ob die Hersteller in Asien oder Europa produzieren.

Auch bei dem Krebsmittel Melphalan gab es in den vergangenen Monaten oft Lieferengpässe. Wird der Mangel in so einem Fall lebensbedrohlich?

Melphalan ist ein Beispiel, bei dem es immer wieder Schwierigkeiten gibt. Der Hersteller Aspen Pharma hatte ein Werk in Italien, in dem es Qualitätsprobleme gab und dadurch lange nicht produziert werden konnte. Melphalan ist ein Medikament, das im Vergleich etwa zu Antibiotika nur wenige Patienten benötigen. Aber es wird zum Beispiel zur Vorbereitung auf eine Knochenmarktransplantation eingesetzt. Wenn ein Patient eine Transplantation benötigt und das Medikament nicht zu bekommen ist, dann kann sich das Krankenbild des Patienten rapide verschlechtern. Das kann auch lebensbedrohlich sein. Aber bisher haben wir keinen Hinweis darauf, dass es in Deutschland bisher so weit gekommen ist und ein Patient wirklich gravierend geschädigt wurde.