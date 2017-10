Sao PauloDie Autoindustrie in Brasilien rechnet im kommenden Jahr mit einem Plus bei Absatz und Umsatz von mehr als zehn Prozent. Die internationalen Autohersteller würden 2018 wahrscheinlich rund drei Millionen Fahrzeuge herstellen, nach geschätzten 2,7 Millionen in diesem Jahr, sagte der Chef des Industrieverbandes Anfavea, Antonio Megale, am Montag bei einem Autokongress.