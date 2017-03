Berlin/FlensburgDieselfahrzeuge der jüngsten Generation sind aus Sicht der deutschen Autoindustrie nötig, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Es gebe keinen Grund, Dieselmotoren generell zu verteufeln, sagte der Präsident des Verbands der Deutschen Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann, am Mittwoch in Berlin. Im Gegenteil: Moderne Dieselautos nach dem Euro-6-Standard seien hinsichtlich Effizienz und CO2-Ausstoß zwischen 15 und 20 Prozent besser als aktuelle Benziner. Auch das Feinstaub-Problem sei bei diesen Modellen gelöst. Wenn man die Klimaschutzziele erreichen wolle, sei es unerlässlich, auch auf solche Dieselautos zu setzen.

Wissmann reagierte mit seinen Aussagen auf die anhaltende Diskussion um Stickoxide in der Luft von Großstädten. Die baden-württembergische Landesregierung hatte in der vergangenen Woche die Möglichkeit geschaffen, ältere Dieselautos aus Teilen der Stuttgarter Innenstadt zu verbannen. Das Verbot soll ab 2018 dann wirksam werden, wenn zu viel Stickoxide in der Luft sind. Wissmann nannte die Stuttgarter Entscheidung einen „Schnellschuss“.