FrankfurtDer Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck erwartet in den kommenden Jahren Milliardenumsätze aus neuen Medikamenten. Mit den aktuell in der Entwicklung befindlichen Arzneien werde man im Jahr 2020 einen Umsatz von zwei Milliarden Euro erzielen, sagte der Konzern am Montag voraus. Mit seiner Prognose ist Merck etwas zuversichtlicher als Analysten. Vor allem das Potenzial des Krebsmedikament Avelumab und des MS-Mittels Cladribin schätze man höher ein als die Branchenbeobachter, sagte der Strategiechef des Unternehmensbereichs Healthcare, Rehan Verjee, in einer Telefonkonferenz mit Analysten.