New YorkBeim US-Pharmakonzern Merck & Co schlagen die Folgen eines Cyber-Angriffs auf die Bilanz durch. Der Umsatz sank im dritten Quartal um rund zwei Prozent auf 10,33 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Grund seien unter anderem Verkaufseinbußen im Zuge der Hacker-Attacke. Zudem habe durch Produktionsausfälle infolge des Angriffs die Nachfrage nach dem Gardasil-Impfstoff zum Schutz gegen Gebärmutterhalskrebs nicht bedient werden können.

Merck & Co habe sich deshalb gezwungen gesehen, der US-Gesundheitsbehörde Vorräte des eigenen Präparats abzukaufen. Im Sommer hatte sich ein Computer-Virus mit dem Namen „NotPetya“ ausgebreitet und Rechner rund um den Globus lahmgelegt. Dies führte zu Betriebsstörungen unter anderem in zahlreichen Fabriken.