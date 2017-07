BrüsselDie EU-Kommission wirft dem Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck falsche Angaben beim Kauf des US-Laborausrüsters Sigma-Aldrich vor und droht deshalb mit einer Geldbuße. Vorläufigen Ergebnissen zufolge habe Merck bei der Anmeldung der Übernahme in Brüssel wichtige Informationen über ein Innovationsprojekt vorenthalten, teilten die Wettbewerbshüter am Donnerstag mit. Das Projekt sei eng mit dem zu veräußernden Geschäft verbunden gewesen und hätte eine erhebliche Steigerung des damit erzielten Umsatzes bewirken können. Sollte sich der Verdacht bestätigen, drohte die EU-Kommission Merck mit einer Geldbuße von einem Prozent des Jahresumsatzes, was auf die Merck-Zahlen für 2016 mit rund 150 Millionen Euro zu Buche schlagen würde. Merck wollte sich zu den Anschuldigen aus Brüssel zunächst nicht äußern. Die Übernahme von Sigma-Aldrich von 2014 für rund 17 Milliarden Dollar war der größte Zukauf der Firmengeschichte.