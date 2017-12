Bisher sind erst zwei Verhandlungsrunden in allen Regionen absolviert. Am 31. Dezember läuft die Friedenspflicht aus. „Die Arbeitgeber haben ein mickriges Angebot vorgelegt, von dem sie selbst wissen, dass es so nicht kommt“, sagte Hofmann. „Ab dem 8. Januar geht die IG Metall in allen Regionen in Warnstreiks, in der Woche vorher kann es bereits zu einzelnen Maßnahmen in einigen Betrieben kommen.“

In der zweiten Runde der regional geführten Tarifverhandlungen hatten die Arbeitgeber ein Lohnplus von zwei Prozent im April angeboten, außerdem eine Einmalzahlung von 200 Euro für die Monate Januar bis März. Die IG Metall fordert bundesweit sechs Prozent mehr Geld und das Recht auf eine vorübergehende Senkung der Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden. Dabei sollen bestimmte Gruppen - etwa Schichtarbeiter, Eltern junger Kinder und Angehörige von Pflegebedürftigen - einen Teillohnausgleich erhalten.

Wegen der starken Konjunktur und der rekordverdächtigen Auftragslage rechnet die IG Metall allerdings mit einem starken Interesse des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall an einer schnellen Lösung. „Eine kurze und heftige Auseinandersetzung wäre möglicherweise für beide Seiten besser“, sagte Hofmann. „Wir wollen unsere Forderungen durchsetzen und die Arbeitgeber ihre Produktionsausfälle überschaubar halten.“