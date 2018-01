Auch nach mehr als zwölf Stunden sind die Verhandlungen im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie in den entscheidenden Punkten nicht vorangekommen. Es hake weiter vor allem an der Frage des finanziellen Ausgleichs, hieß es am Rande der Verhandlungen am Samstagmorgen in Stuttgart. Die IG Metall hatte gefordert, dass die Beschäftigten ihre Arbeitszeit für die Dauer von bis zu zwei Jahren auf 28 Wochenstunden reduzieren können. Einige Gruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Angehörige oder Eltern junger Kinder sollen dabei zusätzlich einen Zuschuss für entgangenen Lohn erhalten, was die Arbeitgeber ablehnen. Mittlerweile soll dazu ein Alternativvorschlag auf dem Tisch liegen, der diskutiert wird.

Der IG-Metall-Verhandlungsführer im Südwesten, Roman Zitzelsberger, informierte am Morgen den Gewerkschafts-Vorstand über den aktuellen Stand. Die IG-Metall-Spitze hatte für die Verhandlungen eine Frist bis Samstagmittag gesetzt. Wird bis dahin keine Einigung erzielt, stehen der Branche wohl erstmals ganztägige Warnstreiks bevor. Alle wichtigen Funktionäre und Spitzenvertreter der beiden Verbände IG Metall und Gesamtmetall sind in Stuttgart vor Ort.