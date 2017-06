Die IG Metall will in der kommenden Tarifrunde nicht nur mehr Geld, sondern auch Änderungen bei der Arbeitszeit für die 3,8 Millionen Beschäftigten der Branche durchsetzen. „Wir brauchen Arbeitszeiten, die sich an den Lebensphasen der Menschen orientieren“, sagte der IG Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann im Interview mit der WirtschaftsWoche. Seine Gewerkschaft diskutiere daher, „ob die Beschäftigten für einen bestimmten Zeitraum das Recht erhalten sollten, für Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen die Arbeitszeit zu verkürzen, etwa von 35 auf 32 oder 28 Stunden. Diese Arbeitszeitverkürzung muss dann auf jeden Fall mit einem ausreichenden Lohnausgleich durch die Arbeitgeber einhergehen.“

Zudem will die IG Metall eine Entlastung für Schichtarbeiter durchsetzen. Diese sollen laut Hofmann die Möglichkeit erhalten, eine Arbeitszeit unterhalb von 35 Stunden zu wählen. Generell fordert der IG-Metall-Chef von den Arbeitgebern mehr Selbstbestimmung der Beschäftigten bei ihrer Arbeitszeit. Hofmann: „Man könnte etwa festschreiben, dass jeder Schichtarbeiter eine bestimmte Zahl von Schichten im Jahr frei wählen kann.“