Nach den Amia-Zahlen stieg die Auto-Produktion im Dezember um 8,8 Prozent auf 242.495 Fahrzeuge. Der Export kletterte um 4,8 Prozent auf 216.645 Stück. Im Gesamtjahr legte die Fertigung um zwei Prozent auf 3,46 Millionen Wagen zu. 2,77 Millionen davon gingen in den Export, ein Plus von 0,3 Prozent. Die Ausfuhren in die USA , die mehr als drei Viertel aller Exporte ausmachen, stiegen um 9,6 Prozent im Dezember und um 7,1 Prozent im Gesamtjahr.

Auf der Automesse in Detroit hat Toyota gerade angekündigt, in den nächsten fünf Jahren zusammen rund zehn Milliarden Dollar in den USA investieren zu wollen. Trump hatte Toyota mit Strafzöllen gedroht, sollten die Japaner in Mexiko Corollas für die USA produzieren lassen. Auch Fiat Chrysler kündigte an, eine Milliarde Dollar in zwei Autowerke im Mittleren Westen der USA zu stecken. Zudem sollten 2000 Jobs geschaffen werden. Sollte es zu den angedrohten hohen Importzöllen kommen, schließt Fiat Chrysler ein Ende seiner Autoproduktion in Mexiko nicht aus.