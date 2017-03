„Ich bin optimistisch, dass wir jetzt auf die Rettung des Unternehmens zusteuern und in den kommenden Wochen eine Lösung präsentieren können", sagte Insolvenzverwalter Lucas Flöther der WirtschaftsWoche. "Bei Mifa laufen derzeit die Gespräche mit mehreren Investoren“, so Flöther. Als möglicher Investor wird in der Branche die Unternehmerfamilie von Nathusius gehandelt. Die Familie war bereits vor dem Insolvenzantrag Eigentümer von Mifa.

Der Fahrradbauer mit einer 100-jährigen Tradition hatte Anfang Januar zum zweiten Mal binnen knapp zweieinhalb Jahren Insolvenz anmelden müssen. Mifa produzierte zuletzt etwa 400 000 Fahrräder im Jahr.