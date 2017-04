Eine wahre Revolution, hat sich doch seit zwei Jahrzehnten bei Merck ein Flop an den nächsten gereiht. Kein einziges Medikament hat es aus dem Labor an den Markt geschafft. Geplante Mittel– etwa ein Krebsimpfstoff – scheiterten, vor allem hausgemachter Fehler wegen: Kritische Prüfungen fanden kaum statt, Studien waren schlecht vorbereitet. Geld brachten Rebif und Erbitux zwar ganz ordentlich, doch die waren zugekauft, nicht selbst entwickelt.

Die Familie Merck, der der Konzern mehrheitlich gehört, konnte wohl nur wegen der satten Gewinne aus der Sparte für Spezialchemie an dem Pharmazweig festhalten. Vor allem die in der Spezialchemie produzierten Flüssigkristalle, die in Smartphones und Fernsehern verbaut werden, lieferten Traumrenditen von 50 Prozent – und nährten so den ganzen Konzern.

Oschmann aber reicht das nicht. Der 59-Jährige, der manchmal ohne Krawatte, selten ohne Einstecktuch und nie ohne zurückgekämmte Haare auftritt, hat als Tierarzt promoviert, bei den Jusos Politik gemacht und für die UNO in Afrika geforscht, bevor er schließlich den Weg in die Pharmabranche fand. Heute wählt er FDP und besucht in seiner Freizeit Galopprennen. Die Rastlosigkeit, die sein früheres Leben prägte, aber ist geblieben.