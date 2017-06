Bild vergrößern Perkin-Elmer will mit dem Zukauf sein Geschäft im Bereich der Diagnostik von Autoimmunkrankheiten und Allergien ausbauen. dpa Bild:

Für 1,3 Milliarden Dollar will der US-Medizintechnikkonzern das Lübecker Diagnostikunternehmen Euroimmun übernehmen. Perkin-Elmer will so seine Marktposition in asiatischen Raum stärken.